Футбольный клуб из Химок сыграет с «Динамо» из Махачкалы 21 июля

Домашний матч проведет футбольный клуб из Химок с «Динамо» из Махачкалы 21 июля. Игра пройдет в рамках первого тура МИР Российская премьер-лига.

Игра начнется на стадионе «Арена Химки» в 20:00. Билеты продают на сайте команды и в кассах стадиона.

Бесплатно посетить спортивное событие смогут дети школьного возраста до 17 лет (включительно), студенты, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и участники боевых действий.

Болельщики с ограниченными возможностями здоровья смогут получить бесплатный проход в специальный сектор. Льгота распространяется на людей с инвалидностью I и II групп, а также на одного сопровождающего для людей с инвалидностью I группы. Для получения доступа нужно подать заявку сотруднику клуба на почту disability@fckhimki.ru.

Отметим, что на матчах МИР Российской премьер-лиги работает система обязательной идентификации зрителей. Информация об оформлении карты болельщика есть на «Госуслугах».

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