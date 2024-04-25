Футболисты Химок обыграли команду из Набережных Челнов | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 15:14 Футболисты Химок обыграли команду из Набережных Челнов Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Футбольный клуб «Химки» обыграл команду «КамАЗ» из Набережных Челнов в рамках 29-го тура Мелбет-Первой лиги. Матч закончился со счетом 1:0.

Игра выдалась для химкинских футболистов непростой. Победу принес гол Хетага Хосонова после розыгрыша углового Сергеем Тереховым. По итогам матча «Химки» смогли вернуть себе первое место в турнирной таблице.

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«К сожалению, в первом тайме не удалось сыграть правильно, слишком много было борьбы и мало моментов у чужих ворот. В перерыве поговорили. Рад, что футболисты среагировали», — поделился главный тренер футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев.

Химкинская команда в настоящее время возглавляет таблицу второго российского дивизиона с 51 очками. Основные соперники футболистов — «Динамо» из Махачкалы и «Акрон» из Тольятти.

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