Футбольный клуб «Химки» сыграет с «Локомотивом» на домашнем поле 19 сентября

На стадионе «Арена Химки» пройдет встреча местного клуба с московским «Локомотивом». Матч проведут в рамках четвертого тура Кубка России 19 сентября в 18:30.

Футболистам «Химок» важна поддержка болельщиков. Купить билет можно заранее на сайте красно-черных или в день матча в кассах стадиона до начала второго тайма.

Помимо этого, на матче будет осуществляться и льготный проход. Насладиться игрой любимой команды бесплатно смогут: школьники до 17 лет (включительно), студенты, люди пенсионного возраста, многодетные семьи, ветераны Великой отечественной войны, военнослужащие и участники боевых действий и лица с инвалидностью. Соответствующий документ, предоставляющий льготы, нужно будет показать при входе.

Оформить бесплатный проход на сектор маломобильных групп населения могут болельщики с инвалидностью I и II групп, а также сопровождающие. Заранее для этого необходимо подать заявку сотруднику клуба по работе со зрителями с инвалидностью на почту disability@fckhimki.ru.

Напомним, что для приобретения билета на матчи МИР Российской Премьер-Лиги должна быть «Карта болельщика». Ее выпускают электронном виде на портале Госуслуг.

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