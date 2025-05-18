Футбольный клуб «Химки» победил «Рубин» в матче Российской Премьер-лиги

Футбольный клуб из Химок сумел добиться волевой победы над казанским «Рубином» в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся на домашнем стадионе хозяев, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Химок».

Уже на 9-й минуте встречи форвард «Химок» Антон Заболотный открыл счет, порадовав болельщиков быстрым голом. Однако через три минуты нападающий «Рубина» Мирлинд Даку сравнял счет. Во второй половине игры, на 58-й минуте, Даку оформил дубль и вывел гостей вперед.

Несмотря на это, «Химки» не опустили руки и проявили характер. На 68-й минуте полузащитник Александр Руденко восстановил равенство, а в концовке встречи он же забил победный мяч, оформив дубль и закрепив итоговый счет — 3:2.

«Поздравляю всех с очень важной победой. Это была последняя домашняя игра в этом сезоне, поэтому огромное спасибо за поддержку. Всех с победой!», — отметил защитник «Химок» Георгий Джикия.

Эта победа позволила «Химкам» укрепить свои позиции в турнирной таблице и показать боевой настрой в заключительных матчах сезона.