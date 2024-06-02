Фестиваль «ЦСКА — все сюда!» прошел в Домодедове на стадионе «Авангард». Юные футболисты продемонстрировали профессионалам быстроту, ловкость, силу и точность удара. Все участники получили электронный сертификат, а у самых талантливых ребят появился шанс пройти обучение в знаменитой академии и СШОР «Олимп».

​«Стадион „Авангард“ в Домодедове — одна из ведущих футбольных локаций во всей Московской области. Здесь работают прекрасные спортивные школы. Представители столичной команды проводят футбольные мастер-классы и тестирование юных футболистов. Уверен, что в вопросах развития футбола у Домодедова не будет проблем», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

Разминку и мастер-класс для юных футболистов провел трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка страны Алан Дзагоев, а после раздал автографы всем почитателям его таланта.

Кроме того, посетители получили уникальную возможность сфотографироваться с Кубком УЕФА, увидеть выступление профессиональных футбольных фристайлеров, а также посетить игровую зону с PlayStation, ярмарку российских брендов и павильон здоровья, где все желающие смогли пройти экспресс диагностику.

Следующий футбольный фестиваль проведут в Одинцове, 15 июня. В соревнованиях примут участие ребята 10-11 лет.

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