В Балашихе 29 июня пройдет фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!». Организаторами мероприятия станут профессиональный футбольный клуб «ЦСКА», а также спортивные школы «Орион» и «Метеор».

Соревнования пройдут для детей 2011–2016 годов рождения. Во время фестиваля каждый участник будет выполнять задания, а результаты зафиксируют в личных электронных сертификатах спортсменов. Участники с самыми высокими показателями получат шанс пройти обучение в Академии ПФК ЦСКА.

«В этом году мы открыли новое поле в Пестовском парке, наши жители и спортсмены активно тренируются на поле в парке „Пехорка-лес“.Поэтому проведение Фестиваля футбола „ЦСКА — все сюда!“ для нашего города станет настоящим спортивным праздником и шансом для талантливых ребят“, — сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

Отметим, что на фестиваль можно прийти не только как участник, но и как зритель, чтобы поддержать спортсменов. Гостей ждет развлекательная программа, а также возможность пообщаться с легендой ЦСКА Аланом Дзагоевым.

Фестиваль начнется в 10:00 в футбольном центре «Метеор» на улице Победы, 1.



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