Футбольный фестиваль ЦСКА пройдет в Одинцове 15 июня

Фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» для игроков 10-11 лет пройдет на Центральном стадионе в Одинцове. О мероприятии сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Организаторы фестиваля подготовили программу с показательными выступлениями и конкурсами, а также автограф-сессию с обладателем Кубка УЕФА Алексеем Березуцким.

Главная часть дня — просмотр юных подмосковных футболистов 2013 и 2014 годов рождения. Ребятам предстоит показать свои быстроту, ловкость, технику ведение мяча, передачу и удары. У самых талантливых появится шанс попасть в академию ЦСКА и спортшколу «Одинцово».

​Для участия в фестивале понадобится обязательная регистрация по ссылке. При этом мероприятие может посетить любой желающий, для этого регистрация не нужна.

​Место проведения: Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, 19 (центральный стадион города Одинцово). Сбор участников в 9:00, начало в 10:00.

​Мероприятие состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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