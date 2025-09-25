Футбольное поле с подогревом обустроят в Лыткарине

В округе продолжается ремонт стадиона «Полет». Масштабная реконструкция, проводимая при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области, вносит кардинальные изменения в облик спортивного объекта.

Завершается прокладка коммуникаций для системы подогрева футбольного поля, обозначились контуры будущих беговых дорожек, а также места расположения новых раздевалок и парковки. По словам главы округа Константина Кравцова, после реконструкции стадион «Полет» станет современным и многофункциональным спортивным комплексом.

Проект включает в себя целый комплекс улучшений: трибуны на 500 зрительских мест, игровые и судейские зоны, футбольное поле, беговые дорожки, освещение, ограждение, парковка, а также зона для воркаута.

Многофункциональная спортивная площадка дополнит инфраструктуру стадиона, предоставляя возможность для занятий различными видами спорта.