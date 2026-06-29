Футбольная команда мам из Раменского выиграла любительский турнир

На стадионе «Глебовец» в Истре 27 июня прошел турнир по футболу среди женских любительских команд. В соревновании приняли участие 15 команд из Серпухова, Дмитрова, Раменского, Дубны, Москвы, Зеленограда, а также гости из Кирова, Владимира и Вологды.

Победителем турнира стала команда из Раменского городского округа.

Игры прошли в формате двух таймов по 10 минут, команды состояли из пяти участниц. В этом году организаторы ввели систему рейтинга: за первое место дают восемь очков, за второе — семь, за третье — шесть. По итогам серии будут подсчитаны результаты, которые определят участников «Золотого» и «Серебряного» кубков на финальном любительском турнире в сентябре.

Каждая женщина старше 18 лет может присоединиться к сборной футбольных мам Московской области, даже если у нее еще нет своей команды.