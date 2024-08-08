Футболисты Солнечногорска сыграют с клубом из Лобни 10 августа

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Команда «Солнечногорск» сыграет домашний матч с футболистами из Лобни в субботу, 10 августа. В перерыве для зрителей проведут розыгрыш призов, сертификатов от партнеров и атрибутики от футбольного клуба.

Матч начнется в 16:00 на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. Вход для зрителей будет свободным.

Напомним, местный футбольный клуб сейчас занимает 4-е место с отставанием всего лишь в одно очко от лидеров. При этом футболисты на семь очков опережают команду, находящуюся на пятой строчке турнирной таблицы.

«В этот же день в городском парке пройдет празднование Дня физкультурника. Игра нашей команды завершит спортивно-развлекательную программу для всей семьи», — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков.

С программой Дня физкультурника в Солнечногорске можно ознакомиться по ссылке.

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