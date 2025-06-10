Футбольная команда из Истры победила на турнире «Кожаный мяч»

В Подольске 5 июня прошел региональный этап детского турнира по футболу «Кожаный мяч». В нем одержали волевую победы девушки из Истры.

«Кожаный мяч» – это одно из старейших детских футбольных соревнований в России. Идея турнира появилась в 1964 году благодаря вратарю Льву Яшину и газете «Пионерская правда». Турнир сразу получил масштабный отклик: письма, отчеты и списки участников поступали от детей, тренеров и организаторов со всей страны.

А сейчас соревнование по прежнему очень популярно, в этот раз в течение трех игровых дней за звание победителей боролись 60 команд из Москвы и Подмосковья. Самым младшим участникам было 10 лет, а самым старшим 15 лет, причем играли как мальчики, так и девочки.

Отметим, что команда юных футболисток из Истры заняла первое место, одержав победу во всех четырех матчах. Лучшим бомбардиром турнира стала Маргарита Абрамкина. Тренирует спортсменок Екатерина Викторовна Толочко.

Теперь команда из Истры будет представлять Московскую область в финале всероссийских соревнований.