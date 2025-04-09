Футбольная команда «Багратион» из Можайска победила в матче 1/8 финала Кубка области
Мужская футбольная команда «Багратион» из Можайска обыграла «Витязь» из спортивной школы «Старый Городок» в Одинцове со счетом 5:0. Можайские игроки проявили инициативу с самого начала матча.
Михаил Криворучко открыл счет на 29-й минуте. Ударом головой футболист отправил мяч в дальний угол ворот противника. К перерыву счет был 1:0 в пользу команды «Багратион».
Во второй половине игры Никита Воронков забил три гола в ворота соперника. Еще один гол обеспечил Лев Подавалкин. Благодаря слаженной работе футболистов, команда «Багратион» победила со счетом 5:0.
Вратари Даниил Авсиевича и Павел Животов проявили себя в игре настоящими профессионалами. Они несколько раз спасали ворота команды от опасных маневров соперника.
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