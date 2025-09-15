Футболисты Солнечногорска одержали победу в матче против команды Лобни

Футбольный клуб «Солнечногорск» провел выездную игру 16-го тура Лиги Б-1 Чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд. Соперником в этот раз стали спортсмены из городского округа Лобня.

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу солнечногорских спортсменов. После победы команда сохранила за собой третью строчку в турнирной таблице, набрав в общей сложности 36 очков.

«Поздравляю футбольный клуб „Солнечногорск“ с очередной победой! Теперь команда находится всего в двух очках от первого места в Чемпионате. От всей души желаем футболистам сохранить боевой настрой, восстановить силы и проявить высочайший класс игры», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Следующий тур состоится в субботу, 20 сентября, на поле стадиона «Металлург», где солнечногорцам предстоит встретиться с командой «Ц1» из Лобни.