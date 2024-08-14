Футболисты «Подолино» стали чемпионами турнира в Химках

На стадионе «Новые Химки» завершился турнир по футболу. Чемпионский титул завоевала команда «Подолино», второе место заняла команда «Фирсановка», а бронзовые медали достались игрокам «Энергии».

В индивидуальных номинациях отличились вратарь Сергей Пономарев и полевой игрок Юрий Нестеров, оба представляющие команду — серебряного призера «Фирсановка». Их выдающаяся игра была отмечена не только тренерами, но и зрителями турнира.

«Юные химчане показывают достойные результаты на самых различных соревнованиях во многих видах спорта. Вы — яркий пример того, что выбор спорта как нормы жизни приносит результаты. Такие проекты дают возможность развивать талант подрастающего поколения и, быть может, вырастить в родном городском округе будущих звезд», — отметил депутат Совета депутатов Химок Алексей Федоров.

Напомним, что в городском округе прошло первенство межрегионального объединения федераций футбола, в котором юные спортсмены из Химок и Воронежа боролись за почетный титул. Турнир стал отличной возможностью для молодых футболистов продемонстрировать свои навыки и завести новые знакомства в мире спорта.

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