Футболисты Ногинска и Видного стали призерами всероссийских соревнований

Два подмосковных клуба — «Красное Знамя» и «Металлург-Видное» — стали призерами финала Третьей лиги по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и физической культуры Московской области.
Команда из Ногинска завоевала серебро: в финале ФК «Красное Знамя» уступил клубу «Дорожник» из Пензенской области в серии пенальти. Игра завершилась со счетом 4:3. В матче за бронзу «Металлург-Видное» обыграл СШ «Ленинградец» со счетом 1:0.
По итогам турнира Никита Васильев стал лучшим защитником, Ивана Никина признали лучшим полузащитником, а Макинде Тобилоба — лучшим бомбардиром.
Третья лига — всероссийское соревнование по футболу среди любительских клубов. В Сочи в этом году играли 16 команд, включая чемпионов межрегиональных объединений РФС, обладателя Кубка Дальнего Востока и победителей стыковых матчей.
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