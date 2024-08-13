Футболисты Можайска победили в матче с командой Люберец в Лиге А

Воспитанники секции по футболу Дворца спорта «Багратион» из Можайска вновь одержали победу в матче одного из туров чемпионата Московской области среди мужских команд Лиги А. Они обыграли футболистов из Люберец.

Матч 17-го тура прошел на стадионе «Спартак» 10 августа. Первый гол забили на четвертой минуте. Половину матча футболисты из Можайска играли в нападении. Перед перерывом команде из Люберец удалось забить мяч в ворота сопернику.

Первая половина матча окончилась счетом 1-1. Уже через пять минут после старта второй половины снова был гол. Счет закрепили на 60-й минуте — третий мяч прилетел в ворота ФК «Люберцы».

Далее последовала серия угловых ударов от команды Можайска. На 74-й минуте матча счет стал 4-1 в их пользу.

Следующий матч для футболистов из Можайского округа пройдет 14 августа. Они встретятся с командой «Лыткарино».

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