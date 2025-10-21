Сегодня 09:06 Футболисты «Метеора» провели домашний матч в Жуковском с командой из Люберец 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Жуковский Подмосковье

Спортсмены

Футбол

Жуковский

В Жуковском состоялся матч между местной командой «Метеор» и люберецким «Анвизором». Футболисты выступают во втором дивизионе Московской области.

Для команд эта игра стала 19-й в сезоне. За прошедшие 18 матчей футболисты «Метеора» выиграли девять матчей, потерпели пять поражений и четыре раза сыграли вничью.

Счет открыли футболисты из Люберец. На пятой минуте матча Даниил Куприянов забил гол в ворота «Метеора». Футболисты из Жуковского в первом тайме атаковали ворота противника, но безрезультатно. Вторая половина матча прошла в напряженной борьбе. Несмотря на серьезную оборону «Метеору» все же удалось сравнять счет. На 79-й минуте мяч в ворота «Анвизора» отправил Степан Арсенов. Итог матча — ничья 1:1.

Команда «Метеор» осталась на пятом месте в турнирной таблице. На счету футболистов из Жуковского 32 очка. Последняя игра этого сезона состоится в субботу, 25 октября. «Метеор» сыграет с командой «Ока» из Ступина.