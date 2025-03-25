Футболисты из Замбии провели тренировку на стадионе «Родина» в Химках

Национальная сборная Замбии провела тренировку перед товарищеским матчем с футболистами из России. Разминка прошла на базе стадиона «Родина».

Подготовка включает трюки с мячом и командные упражнения, футболисты уделяют особое внимание поддержанию физической формы. Тренировки станут заключительными для обеих сборных команд. Игра состоится 25 марта в 20:00 на стадионе «Динамо».

«Это будет очень интересная игра против хорошей команды с сильными футболистами. Мы хорошо подготовились к этой игре», — отметил игрок сборной Замбии Кингс Канва.

Главный тренер сборной России рассказал, что его команда также ответственно подошла к подготовке к матчу. Он лично будет следить за состоянием и самочувствием спортсменов при формировании состава.

Напомним, что российским футболистам предстоит встретиться с сильным соперником: в Кубке африканских наций 2012 года сборная Замбии заняла первое место.