Футболисты из Солнечногорска сразятся с соперниками из Одинцова 6 сентября

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В рамках 15-го тура чемпионата Московской области по футболу команда «Солнечногорск» выйдет на поле, чтобы побороться за звание лучшей с воспитанниками спортивной школы «Одинцово». Матч пройдет 6 сентября, в День округа, на стадионе «Металлург» в центральном парке.

Сейчас солнечногорский клуб с тридцатью очками занимает третью строчку в турнирной таблице.

«Приглашаю всех жителей и гостей Солнечногорска присоединиться к поддержке нашей футбольной команды! Посетите матч на стадионе спорткомплекса „Металлург“, ощутите атмосферу футбольного праздника вместе с болельщиками и внесите свою лепту в общий успех!» — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В перерывах между играми болельщиков ожидает традиционный розыгрыш призов от спонсоров и партнеров клуба, лотерейные билеты раздадут в 15:00. Матч начнется в 16:00.

Вход для всех желающих свободный.