Футболисты из Солнечногорска победили в 12-м туре чемпионата Московской области

На стадионе «Металлург» в Солнечногорске прошел матч 12-го тура чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд. В игре встретились футбольный клуб «Солнечногорск» и команда «Академия Аленичева» из Мытищ.

Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу футбольного клуба «Солнечногорск». В настоящее время команда занимает третью позицию в таблице, набрав 26 очков.

«Эта победа стала результатом отличной подготовки и сплоченной игры нашей команды. Мы продолжаем уверенно двигаться вперед и нацелены на высокие позиции в чемпионате. Спасибо болельщикам за поддержку, атмосфера на стадионе была потрясающая!», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Кроме спортивного мероприятия, организаторы устроили для зрителей лотерею-розыгрыш, где можно было выиграть призы от спонсоров и клубные сувениры. А следующий матч футбольного клуба «Солнечногорск» состоится 23 августа в Долгопрудном против команды «Физтех».