Футболисты из Солнечногорска досрочно выиграли первенство Московской области

Футболисты 2010 года рождения спортивной школы № 1 уверенно возглавили турнирную таблицу первенства Московской области сезона 2025 года. Крупная победа над командой из Волоколамска позволила им досрочно обеспечить себе первое место уже в предпоследнем туре.

Встреча прошла на стадионе в Тимоново и завершилась со счетом 12:0. Нападающий Иван Сашенков отличился пятью ударами по воротам команды спортшколы «Гвардия» из Волоколамского округа. Еще по одному голу забили Давид Адамян, Даниил Чеботарь, Арсений Герасимов, Максим Ставинский, Валерий Долженков и Иван Киевец.

«Солнечногорские ребята блестяще провели этот сезон: 16 побед, ничья и ни одного поражения. Они стали чемпионами уже до завершения первенства. Спасибо ребятам за уверенную, красивую игру, а тренерам — за подготовку», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Команду тренируют Игорь и Никита Ревякины, а также Сергей Ильметов.

Финальный матч первенства состоится 19 октября — солнечногорские футболисты сыграют против спортшколы «Руза».