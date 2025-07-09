Футболисты из Шатуры обыграли команду Балашихи в матче областного первенства

Шатурская футбольная команда «Сварог» в минувшие выходные сыграла на выезде с балашихинской академией «Челси». После трех поражений подряд «Сварогу» нужно было восстанавливать игровую репутацию, несмотря на сложности с составом.
Уже на восьмой минуте первого тайма гол с дальней дистанции забил в ворота Балашихи Денис Бочаркин. 20 минут спустя лучший бомбардир шатурской команды, занимающий третье место по забитым мячам в области в Лиге «В-2», Кирилл Пыльцын удвоил преимущество шатурян. Во втором тайме «Сварог» не оставил соперникам шансов. «Дубль» оформил Денис Бочаркин.
Этим матчем шатурская команда завершила первый круг турнира. Сейчас «Сварог» занимает седьмое место в турнирной таблице первенства Московской области среди мужчин.
В следующем матче на выезде 16 августа команда из Шатуры встретится с клубом «Тонар-Губино».
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