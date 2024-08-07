Футболисты из поселка Обухово получили новую форму

Спортивный семейный праздник «Папа-наставник» прошел в поселке Обухово. Ко Дню физкультурника в парке «Роща» организовали футбольные состязания. Дети вышли на поле против родителей в новой форме.

Новые футболки команде подарили депутаты и спонсоры. Теперь участники первенства Богородского округа будут заметны и узнаваемы на поле.

«Мы гордимся нашей цветовой гаммой — желто-зеленой. Хотим сохранить традиции, поэтому мы решили, что она будет единой у всех», — сказала руководитель физкультурно-спортивного комплекса «Обухово» Алина Исаева.

Участие в футбольных матчах приняли три детско-юношеские команды, две сборные родителей и футболисты из физкультурно-спортивного комплекса «Обухово».

В четырех матчах победу одержали дети. Победители получили кубок с медалями, а также угощения.