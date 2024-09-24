Футболисты из Подольска выиграли золотые медали Юношеской лиги Центр-2

Подольские футболисты из команды «Витязь» завоевали золотые медали Юношеской футбольной лиги Центр-2, обеспечив себе участие во Всероссийском финале победителей Межрегиональной юношеской футбольной лиги. Команда стала недосягаемой для своих соперников, обеспечив себе победу в турнире за три тура до финиша.

В решающей игре на стадионе «Труд» против тульского «Арсенала» подольским спортсменам было достаточно набрать всего одно очко, чтобы кубок отправился в Подольск. Уверенная игра и стратегический подход позволили команде достичь этой цели, закрепив свое лидерство в лиге.

В конце октября «Витязь» отправится в Сочи, где примет участие во Всероссийском финале. Этот турнир станет кульминацией сезона для команды и возможностью продемонстрировать свои навыки на национальном уровне.

Проект Юношеской футбольной лиги, запущенный Российским футбольным союзом в 2019 году, продолжает развиваться и расширяться. С созданием трех федеральных лиг и последующим добавлением региональных дивизионов, таких как Северо-Запад и Дальний Восток, межрегиональная ЮФЛ насчитывает уже шесть лиг, каждая из которых включает минимум два возрастных дивизиона.

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