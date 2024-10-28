Футболисты из Мытищ сыграют в финале первенства России

Спортсмены из Мытищ выступят на всероссийских соревнованиях. Игра пройдет с 1 по 6 ноября в спорткомплексе «Территория спорта» в Сочи. Команды из 85 регионов России поборются за первенство в чемпионате.

На решающих матчах встретятся спортсмены из 112 сильнейших команд. Московскую область в финале первенства России по футболу представят четыре команды: чемпион России — «Комбинат» из Домодедово, подольский «Розгруз», футбольный клуб «Домодедово» и победитель Лиги чемпионов Московской области — команда «СОБР» из Мытищ.

Спортсмены прошли жесткий отбор, в котором участвовали больше полутора тысяч футбольных команд страны. Трансляцию игр финала в прямом эфире, расписание, фото и видео чемпионата можно будет найти в сообществе «Массовый футбол России» во «Вконтакте».

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