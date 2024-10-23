Футболисты из Мытищ стали призерами всероссийского турнира

Воспитанники спортивный школы «ЦДЮС» в Мытищиах показали отличный результат среди команд 2011–2012 годов рождения.

Несколькими днями ранее серебряные награды привезли из Тюмени ребята младшего возраста, похожий турнирный путь проделали их старшие товарищи. На групповом этапе они встретились с хозяевами турнира. В результате мытищинцы победили со счетом 4:2, а в схватке с Сургутом «Азбуке Спорта» не оставили соперникам шанса на победу. Итоговый счет составил 25:0. Серия игр плей-офф также выдалась удачной для спортсменов из Подмосковья: выигран матч у спортивной школы «Тура» со счетом 10:00 и у местного клуба «Футбол класс» — 3:2. Однако в финале команда из Тюмени оказалась сильнее, и мытищинцам присвоили серебро.

Лучшим нападающим стал мытищинец Алмаз Куликов.

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