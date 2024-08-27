Футболисты из «Метеора» сыграют с «Анвизором» в Жуковском 31 августа

Фото: Медиасток.рф

На центральном поле спорткомплекса «Метеор» в Жуковском состоится футбольный матч Лиги Б-2. Команда «Метеор» встретится с «Анвизором» из Люберец 31 августа.

После длительного перерыва вновь возродилась футбольная команда «Метеор», которая уже провела 14 игр в этом сезоне. Глава Жуковского Борис Аубакиров выразил уверенность, что многие жуковчане с нетерпением ждали возвращения своей любимой команды и с радостью придут поддержать спортсменов на стадионе.

Начало матча в 15:00. Вход свободный. Спорткомплекс «Метеор» находится на улице Пушкина, 3. Возрастное ограничение: 14+.

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