Футболисты из Луховиц заняли третье место на Всероссийском турнире

В поселке Лазаревское микрорайоне города Сочи прошел Всероссийский турнир по мини-футболу среди ветеранов спорта «Кубок XXI века». Спортивное мероприятие собрало команды из разных регионов страны, чтобы побороться за награды в возрастных категориях 50+ и 60+.

Округ на турнире представляли сразу две команды ветеранов, выступавшие в соответствующих возрастных группах. В категории 50+ на поле вышли шесть команд из различных городов России — Волгограда, Воронежа, Саратова, Саранска, Вологды и Луховиц. В возрастной группе 60+ борьба развернулась между пятью командами из Луховиц, Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова и Лазаревского.

Турнир проходил по круговой системе. По итогам матчей обе команды ветеранов из Луховиц заняли третье место, завоевав бронзовые медали турнира.

«Мы искренне поздравляем наших луховицких ветеранов футбола с таким успешным выступлением на Всероссийском турнире. Их упорство, мастерство и командная работа заслуживают самых теплых слов и признания», — сообщили в спортивном центре «Луховицы».