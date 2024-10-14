Футболисты из Люберец стали призерами турнира «Кубок Спартака»

Футбольная команда из Люберец стала призером осеннего Кубка «Спартак — 2024». Об этом рассказал член правления Федерации футбола округа, руководитель Комитета РФСО «Спартак», руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах, совладелец компании «Мой Мяч. РФ» Дмитрий Кудинов.

Финал турнира прошел на стадионе «Электрон» в поселке Красково в Люберцах. В соревновании приняли участие 14 команд из Москвы и Подмосковья 2014 и 2015 годов рождения — около 180 человек. «Спартак — 2024» состоял из 35 кубковых игр. Спортсмены провели на поле 700 минут.

«Поздравляю абсолютных победителей Кубка — футбольный клуб „Трудовые резервы“ из Москвы. На счету футболистов — золотые медали в двух возрастных категориях. Юные спортсмены из команды РФСО „Спартак“ по футболу завоевали серебро. Поздравляю парней, их родителей и тренеров!», — отметил Кудинов.

Дмитрий Кудинов поблагодарил мастера спорта СССР международного класса, заслуженного мастера спорта России, легенду «Спартака» Юрия Гаврилова за внимание к турниру и напутственные слова для юных футболистов. Он отметил, что соревнования получились отличными, и пригласил всех принять участие в 2025 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».