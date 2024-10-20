Футболисты из Люберец отправили гумпомощь учащимся в ДНР

Школьники в Донецкой Народной Республике получили футбольные мячи и другой спортивный инвентарь от руководителя футбольной школы «Спартак» из Люберец. Подобную помощь окажут и другим сельским школам в ДНР.

Подарок ребятам из села Заря Володарского района передал член правления Федерации футбола округа, руководитель Комитета РФСО «Спартак» по футболу, совладелец компании «Мой Мяч. РФ» Дмитрий Кудинов.

«Ребята стали победителями полуфинала спортивного турнира по мини-футболу „В движении“ среди учащихся Мангушского, Володарского, Волновахского, и других муниципальных округов и Мариупольского, Донецкого, Докучаевского городских округов в поселке Старобешево. Воспитанники Зарянской школы под руководством учителя физкультуры Владимира Варлаченко показали отличную игру и стали победителями в старшей и средней возрастных группах», — прокомментировал Дмитрий Кудинов.

Ранее Дмитрий провел встречу с попечителем благотворительного фонда «Вместе по зову сердца» Мариной Колобановой. Организация поможет с доставкой мячей и спортинвентаря в новые территории. Скоро гуманитарный груз отправят и в другие сельские школы в ДНР.

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