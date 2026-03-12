Футболисты из Королева выиграли Кубок имени Дмитрия Аленичева

Престижный зимний турнир сезона 2025/2026 завершился в прошлые выходные в Подмосковье. Победителем соревнований стала команда «Вымпел» из Королева.

Футболисты 2014 года рождения блестяще прошли все этапы турнира. В финале подопечные тренера Максима Карпова встретились с командой Академии Аленичева. В основное время добиться перевеса не удалось никому из соперников — команды обменялись голами. Но в серии пенальти футболисты из Королева проявили характер и вырвали заслуженную победу.

Еще одна команда из Королева «Металлист» заняла почетное второе место. Несмотря на изменения в составе, футболисты 2009 года рождения показали высокий уровень подготовки и стабильность на протяжении всего турнира.

Всего в соревнованиях участвовало около 48 команд в разных возрастных категориях — от 10 до 17 лет. Юные футболисты играли в комфортных условиях на лучших стадионах Подмосковья, включая «Чайку» в Королеве, оснащенную системой подогрева поля.

Турнир стал отличной проверкой сил для команд перед официальным чемпионатом Московской области 2026 года.