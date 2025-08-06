Футболисты из Истры выиграли бронзовую медаль на всероссийском турнире

Команда начала турнир с уверенных побед: сначала обошла «Нефтяник» из Ульяновской области со счетом 12:2, затем одержала победу над воронежским «Союзом» с показателем 11:0, а в заключительном матче группового этапа обыграла самарский «Ирбис» со счетом 3:1.

В четвертьфинале подмосковные футболистки сыграли со счетом 5:0 с командой «Аргаяш» из Челябинской области.

Решающий матч за выход в финал против волгоградского «Зенита» завершился вничью 1:1, но в серии пенальти удача оказалась на стороне соперниц, которые в итоге стали чемпионками турнира.

В игре за третье место команда Истринской спортивной школы победила свердловский «Атлант» со счетом 7:2.

Особых похвал удостоилась Марьям Самедова, которая стала лучшим бомбардиром турнира с 15 забитыми мячами. Карина Ерохина получила приз как самый ценный игрок команды из Подмосковья.

Турнир, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходил в городе Салават и собрал команды из 24 регионов России.