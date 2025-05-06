Футболисты из Химок сыграют в шестом туре ЮФЛ

Поддержать футболистов все желающие смогут с 13:00 на стадионе «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, дом 2. Начнется турнир с игры спортсменов 2010 года рождения, младшие участники выйдут на поле уже в 15:30. «Химки» выступят против воспитанников спортивной школы «Тверь».

Напомним, что всего в новом сезоне Юношеской футбольной Лиги примут участие игроки из 14 регионов страны: Липецка, Тулы, Калуги, Твери, Воронежа, Ярославля, Костромы и других городов Центральной части России. Бороться за главный приз будут спортсмены 2009 и 2010 годов рождения.

Вплоть до шестого тура футболисты из Химок продержались без единого поражения.

Актуальное расписание матчей доступно на официальном сайте Юношеской футбольной лиги.