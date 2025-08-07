Футболисты из Химок сыграют с «Металлургом» из Липецка 9 августа

Команды Академии спортшколы олимпийского резерва «Химки» и липецкого «Металлурга» 9 августа проведут матчи в рамках тура Юношеской футбольной лиги Центр. Игры пройдут на стадионе комплекса «Новые Химки».

На поле выйдут команды, в составе которых ребята 2010 и 2009 года рождения. Болельщики смогут бесплатно поддержать своих фаворитов с трибун. Начало в 11:30.

Отметим, что до октября спортсменам из Химок предстоит серия встреч с командами из 14 регионов Центральной России, включая Тулу, Калугу, Тверь, Воронеж, Ярославль, Кострому и другие города. Победители турнира в каждой возрастной группе получат возможность побороться за главный трофей в финале Юношеской футбольной лиги, который состоится в Краснодарском крае.

«Приглашаю всех любителей футбола поддержать юных спортсменов из Химок. Нашим ребятам важна ваша поддержка и энергия трибун. Желаю футболистам показать красивую игру и добиться победы», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Актуальное расписание матчей Юношеской футбольной лиги Центр доступно на официальном сайте турнира.