Футболисты из Химок сыграют против ярославской команды

21 июня в Химках пройдут игры 12-го тура Юношеской футбольной лиги Центр. На стадионе «Новые Химки» местная команда «СШОР Химки» проведет два матча против ярославского «Шинника».

Встречи примет стадион «Новые Химки». Первая игра назначена на 11:30, вторая начнется в 14:00. Турнир объединяет ведущие юношеские команды Центрального федерального округа и проходит при поддержке Российского футбольного союза.

Команда «СШОР Химки» подходит к домашнему туру в хорошем игровом тонусе. В последних пяти матчах футболисты 2010 года рождения одержали четыре победы. В выездной встрече против курского «Авангарда» химчане выиграли со счетом 4:1 и поднялись на пятую строчку таблицы.

«Команда „СШОР Химки“ уверенно представляет городской округ. Ребята показывают стабильный результат и продолжают бороться за высокие позиции в турнире», — сказал депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

После домашнего тура химчане продолжат сезон в матчах против команд из разных регионов Центрального федерального округа. Соревнования продлятся до октября и включают клубы из Липецка, Тулы, Калуги, Рязани, Воронежа, Смоленска и Костромы.