Футболисты из Химок стали призерам первенства Московской области

Воспитанники спортивной школы «Виктория» выступили на первенстве Московской области по мини-футболу. В итоге они заняли второе место.

От спортивной школы «Виктория» городского округа Химки выступили четыре команды. Три из них завоевали серебряные медали — футболисты 2011, 2012 и 2013 годов рождения. Заключительные матчи провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный».

В Химках уделяют развитию спорта. В городе регулярно проводят состязания, турниры и эстафеты. Школы и комплексы оснащают специальным оборудованием, воспитанники принимают участие в соревнованиях и конкурсах различного уровня.

В Химках открыли 18 комплексов за последние 10 лет, а спортсмены завоевали 19 тысяч медалей. В 2024 году реконструировали два старейших спорткомплекса — «Юность» в Сходне и «Родина» в Старых Химках.