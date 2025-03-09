Футболисты из Химок стали призерам первенства Московской области

Воспитанники спортивной школы «Виктория» выступили на первенстве Московской области по мини-футболу. В итоге они заняли второе место.
От спортивной школы «Виктория» городского округа Химки выступили четыре команды. Три из них завоевали серебряные медали — футболисты 2011, 2012 и 2013 годов рождения. Заключительные матчи провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный».
В Химках уделяют развитию спорта. В городе регулярно проводят состязания, турниры и эстафеты. Школы и комплексы оснащают специальным оборудованием, воспитанники принимают участие в соревнованиях и конкурсах различного уровня.
В Химках открыли 18 комплексов за последние 10 лет, а спортсмены завоевали 19 тысяч медалей. В 2024 году реконструировали два старейших спорткомплекса — «Юность» в Сходне и «Родина» в Старых Химках.
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