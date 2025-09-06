Футболисты из Химок сразились с командами из Тамбова в матчах Юношеской лиги

Матчи очередного тура Юношеской футбольной лиги «Центр» прошли на стадионе «Новые Химки». Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва «Химки» поборолись с командами «Академия футбола» из Тамбова.

В матче команд 2010 года рождения в первом тайме футболисты из Химок оказались в меньшинстве. Защитник Тимур Коновалов получил красную карточку, но это не помешало ему забить гол. Итог первого тайма — 1:0.

«Пошла хорошая передача от Дениса Рулевского. Я выскочил из-под защитника, принял мяч и с разворота пробил в дальний угол ворот. Перед нами ставят задачи показывать себя, играть в атакующий футбол. Брать на себя игру, обыгрывать, бить больше. Развиваться, как футболисты», — поделился нападающий Спортивной школы олимпийского резерва «Химки» Елисей Дмитриев.

В матче прошлого сезона футболисты из Химок обыграли спортсменов из Тамбова со счетом 2:1. Голы в ворота соперника забили Елисей Дмитриев и Алексей Чурин.

Как рассказал старший инструктор Академии СШОР «Химки» Григорий Коваленко, команда занимает восьмую строчку турнирной таблицы, а гости из Тамбова — двенадцатую.

«Попадание в пятерку сильнейших — вполне по силам. До конца сезона еще шесть-семь туров, хочется верить, что команды Академии поднимутся выше в турнирной таблице», — добавил Григорий Коваленко.

Матч команд 2009 года рождения прошел в равной борьбе. После перерыва игроки из Тамбова открыли счет, но химчане поменяли ход встречи и одержали победу. Голы забили Ярослав Биш и Андрей Пчела.

Отметим, что очередные матчи Юношеской футбольной лиги химкинские спортсмены проведут 6 сентября в Туле. Им предстоит сразиться с местной командой «Арсенал». В Химках команды сыграют 14 сентября в подмосковном дерби против «Витязя» из Подольска.

Матчи стартуют в 13:00 и 15:30. Вход на игры для всех желающих свободный.