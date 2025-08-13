Футболисты из «Химок» обыграли команду «Металлург» из Липецка

Игроки Спортивной школы олимпийского резерва «Химки» провели матчи 20 тура Юношеской футбольной лиги Центр и дважды обыграли соперников из Липецка. До конца турнира спортсменам из Химок предстоит еще десять игр.

В 20 туре химчане показали отличную игру против липецкого «Металлурга». Состав 2010 года рождения завершил встречу со счетом 2:0 благодаря голам Елисея Дмитриева и Ивана Иванова, а команда 2009 года рождения разгромила соперника со счетом 6:0.

Следующие домашние поединки состоятся 30 августа на стадионе Спортивного комплекса «Новые Химки», где спортсмены встретятся с командой «Динамо» из Воронежской области. Поддержать юных футболистов смогут все желающие, а матчи пройдут под эгидой Российского футбольного союза.

Сезон завершится в октябре. Полное расписание встреч опубликовали на официальном сайте ЮФЛ.