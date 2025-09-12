Футболисты Химок сыграют с «Витязем» из Подольска 14 сентября

Воспитанники Академии СШОР «Химки» 14 сентября примут на своем поле команду «Витязь» из Подольска. Матчи в рамках Юношеской футбольной лиги «Центр» пройдут на стадионе комплекса «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, дом 2.

В рамках игрового дня запланированы две игры: в 13:00 сыграют футболисты 2010 года рождения, в 15:30 - 2009 года рождения. Вход на трибуны для болельщиков свободный. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована трансляция на сервисе «VK Видео».

До октября спортсменам из Химок предстоит серия встреч с командами из 14 регионов Центральной России, включая Тулу, Калугу, Тверь, Воронеж, Ярославль, Кострому и другие города. Победители турнира в каждой возрастной группе получат возможность побороться за главный трофей в финале Юношеской футбольной лиги, который состоится в Краснодарском крае.