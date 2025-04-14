Футболисты «Динамо» из Шатуры сыграли вничью с командой «Столица» из Москвы

В Шатуре состоялось главное противостояние заключительного XIV тура XXXIII чемпионата России по футболу в залах. Матч между командами «Динамо» из Шатуры и «Столица» из Москвы завершился со счетом 3:3.

Соперники сражались на равных оба тайма длительностью по 20 минут. Первый мяч забили в ворота команды «Динамо», однако через некоторое время футболисты сравняли счет.

По словам игрока ФЗК «Столица» из Москвы Сергея Сергеева, в первом тайме ребятам не хватило движения и концентрации в обороне.

«Поэтому достаточно много моментов было голевых возле наших ворот. Но в целом и результатом, и игрой сегодняшней довольны. Возможно, немного тонус потеряли, потому что у нас игр не было почти две недели, а соперник тренируется постоянно», — пояснил он.

Во время игры футболистов обеих команд поддерживали болельщики. Мат завершился со счетом 3:3.

Как рассказал игрок ФЗК «Динамо» из Шатуры Афанасий Федоров, столичные футболисты очень опытные, они показали высокий уровень.

«Я думаю, для зрителей и для всех была очень хорошая качественная игра. Свои голы я посвящал жене и дочке, которые следили за игрой в прямом эфире. Но на трибунах в этот раз была моя родная сестра, которая приехала с Якутска со своим мужем. Это прибавляло ответственности. Сейчас у нашей команды одна задача — стать чемпионами. Будем готовиться и надеемся порадовать болельщиков», — добавил Афанасий Федоров.

Отметим, что «Финал четырех» пройдет 26–27 апреля во Дворце спорта «Шатура». Там определят победителей и призеров XXXIII чемпионата России. Футболисты «Динамо» уже забронировали место в итоговом турнире наравне с ФЗК «Столица» и «Элемент». Помимо этого, за медали могут побороться и игроки спорткомплексов «Синьково» или «Кристалл-Заречье».