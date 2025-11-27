Футболистки в Подольске отметят День матери

Независимо от того, чем занимаются матери, они всегда остаются опорой для своих детей. И подольские «Футбольные мамы» — яркое тому подтверждение.

«Футбольные мамы» в начале ноября приехали из Дубны, где заняли второе место на турнире. Уже в эти выходные они отправятся в Смоленск — там пройдет Кубок футбольных мам.

Эти тринадцать женщин успевают все: вести хозяйство, воспитывать детей и играть в футбол. Для кого‑то путь в спорт начался благодаря детям — мамы приходили на тренировки, полностью погрузились в процесс и остались на поле. Другие узнали о команде через интернет. Но объединяет их одно — атмосфера дружбы и сплоченный дух.

Вне поля капитан команды Дарья Зуйкина— мама двоих детей. Любовь к футболу пришла благодаря старшему сыну: сначала она приходила на его занятия, а потом сама вышла играть. Сегодня капитан ведет команду не только к победам, но и к новым спортивным горизонтам.

Для вратаря Татьяны Курякиной каждая тренировка — это двойной вызов. Ее главные цели: не пропустить мяч и украдкой приглядывать за четырехлетним сыном. И ей отлично удается справляться с обеими задачами. Маленький болельщик не просто сидит на трибуне, он полностью вовлечен в игру. Его главная миссия — поддерживать маму и следить, чтобы она не пропустила не одного мяча.

История Татьяны напоминает: материнство — это не про ограничение, а возможность расти вместе с ребенком и достигать новых высот. Девушка считает, что главная задача мамы — познакомить ребенка с окружающим миром. В преддверии Дня матери Татьяна Курякина присоединилась к поздравлениям.

«Хочется всех мам поздравить с наступающим праздником и сказать, что нужно поддерживать своих детей в любых их начинаниях, неважно, что это — футбол или другой вид спорта, или это вообще не спорт. Самое главное — поддерживать своих детей и быть с ними как можно чаще рядом», — подчеркнула Татьяна Курякина.