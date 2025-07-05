Футболистки из Истры завоевали серебро на всероссийских соревнованиях

Юные спортсменки из муниципального округа Истра вошли в число сильнейших команд страны и завоевали серебро на всероссийских соревнованиях. Турнир проходил с 23 по 30 июня в Ессентуках.

В этом году всероссийские соревнования «Кожаный мяч — Лига юных футболистов» объединили 21 команду из разных уголков страны — от Сахалина до Пскова.

Муниципальный округ Истра представлял Московскую область. Право выступать на всероссийском этапе истринская команда получила, одержав победу на региональном отборочном турнире, который прошел в июне в Подольске.

На финальных играх в Ессентуках спортсменки показали уверенную игру: они прошли всю турнирную сетку, обыграв 19 команд из других регионов. В решающем матче девушки уступили сборной Белгорода со счетом 0:2 и заняли второе место, став серебряными призерами турнира.

Индивидуальных наград удостоились три истринские футболистки — Владислава Баланова, Ирина Долгополова и Анастасия Комарова. По итогам выступлений они были признаны лучшими игроками соревнований.