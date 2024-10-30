Футболистки из Истры стали призерами первенства Московской области
Футбольная команда из Истры вошла в топ лучших на областных матчах. Девушки завоевали второе место.
Всего в первенстве участвовали шесть команд из Подмосковья. Матчи проходили с мая по октябрь. Клуб спортивной школы имени Федорович «Молодежка» сыграли 10 матчей. Одна из их футболисток Анастасия Комарова стала лучшим бомбардиром Подмосковья.
В финале они поборолись со спортивным училищем «Мастер — Сатурн» из Егорьевска. Но отдали им первое место.
«Наша команда уступила своим давним соперникам, но девочки не расстраиваются, а готовятся взять реванш», — рассказала тренер команды Екатерина Толочко.
Футболистки из «Молодежки» уже готовятся к Чемпионату по мини-футболу, который пройдет с ноября по апрель.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении учеников в олимпиадную работу.
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