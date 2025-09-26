Футболистки из Истры победили на областном первенстве по мини-футболу

В спортивном комплексе «Арена-Истра» состоялись матчи 7-го тура первенства Московской области по мини-футболу среди девочек до 11 лет. Команда из муниципального округа Истра показала выдающийся результат.

Футболистки играли против команды из Коломны и победили со счетом 0:8 в пользу Истры. Еще 10 голов забили девушкам из Сергиева Посада. В первой игре голы забили Полина Торопова — три раза, Вера Лукичева — два, Лидия Лютикова также закатила в ворота соперниц два мяча и Дарья Яковенко отличилась одним голом.

Во втором матче девушки забили сразу 10 мячей команде СШ «Сергиев Посад», Вера Лукичева отправила шесть голов в ворота противника, Полина Торопова исполнила хет-трик и один гол на счету у Лидии Лютиковой.

Девушки занимаются футболом в спортивном комплексе «Арена-Истра» под руководством тренера Екатерины Толочко.

Финальные игры сезона пройдут 1 октября в Раменском.