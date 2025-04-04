Футболист Кафу записал видеообращение для участников Школьной лиги Подмосковья
Региональный финал Школьной лиги Московской области начнется 7 апреля. Известный бразильский футболист, двукратный чемпион мира Маркус Эванжелиста ди Мораес, более известный как Кафу, записал видеообращение для участников.
В спортивных мероприятиях примут участие команды из 13 округов.
«Желаю удачи всем командам Школьной лиги Московской области на региональных соревнованиях», — сказал Кафу в коротком ролике.
На муниципальном этапе проекта выступили свыше 10 000 юных спортсменов. В сезоне 2024/2025 в рамках Школьной лиги проведут более пяти тысяч соревнований.
Амбассадорами проекта стали известные спортсмены, среди которых Евгений Алдонин, Сергей Карякин и Леся Махно. Они проводят мастер-классы и помогают юным участникам.
Школьная лига создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева для популяризации спорта среди учащихся.
С подробным расписанием соревнований можно ознакомиться на страницах проекта в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram.