Футболист из Лобни Тимур Султанов заключил договор с ЦСКА

Тимур пришел в «Академию спорта» в восьмилетнем возрасте и более четырех лет занимался под руководством тренера Марата Сабирова. Далее он перешел в ЦСКА. В 2022 году команда победила на первенстве России по футболу.

Сейчас Тимур Султанов подписал уже профессиональный договор. Тренеры и руководство спортивной школы Лобни гордятся воспитанником и уверены, что впереди его ждут многочисленные победы.

В «Академии спорта» в Лобне работают секции дзюдо, самбо, группы общей физической подготовки, фехтования, художественной гимнастики и футбола. В них занимаются дети от шести до 18 лет.

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