Футболист Евгений Алдонин проведет мастер-класс в Дубне 18 февраля

Обладатель Кубка УЕФА, двукратный чемпион России Евгений Алдонин 18 февраля проведет мастер-класс для юных футболистов в спортивном комплексе «Волна» в Дубне. Спортсмен поделится опытом тренировок в профессиональных клубах.

Министерство физической культуры и спорта Московской области отметило, что после открытого урока участники мероприятия смогут взять у Алдонина автограф, задать ему вопросы, сделать совместную фотографию и получить памятные подарки.

Мероприятие пройдет в рамках проекта Единой школьной лиги Подмосковья. В феврале и марте ее представители проведут мастер-классы в регионе.

Амбассадорами программы стали Сергей Карякин, Роман Широков, Леся Махно и другие именитые спортсмены.

В соревнованиях Единой школьной лиги принимают участие представители более 200 учебных заведений из 13 муниципалитетов Московской области.