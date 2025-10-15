Фундамент под сваи обустроили для нового путепровода в Люберцах

В Люберцах при строительстве нового путепровода над железнодорожными путями обустроили фундамент для 30 свай. Дорожный участок соединит север и юг города. Проект реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Путепровод улучшит дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте. После ввода в эксплуатацию существующий тоннель реорганизуют в пешеходную зону.

«Сейчас строители продолжают устройство буронабивных свай, расчистку территории и вынос инженерных коммуникаций. Подрядчик работает в две смены, включая ночное время, чтобы ускорить темпы строительства», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

На примыкании к Октябрьскому проспекту обустроят кольцевую развязку со съездами на улицы Транспортную и Волковскую. Открыть объект планируют в III квартале 2027 года, а полностью завершить — в III квартале 2028 года.