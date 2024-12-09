Фрязинский завод мощных транзисторов отметил 60-летий юбилей

Завод мощных транзисторов основали во Фрязине в 1964 году. За шесть десятков лет здесь изобрели несколько поколений транзисторов специального назначения. Их применяют в разных отраслях народного хозяйства, системах вооружений и военной техники.

Глава Фрязина Дмитрий Воробьев поздравил директора Петра Лахина, а также работников и ветеранов компании. Он выразил уверенность, что завод и дальше будет вносить большой вклад в социально-экономическое развитие наукограда.



«Желаю всему коллективу завода личных и производственных успехов, крепкого здоровья, мира, благополучия и гордости за свое дело! Отдельную благодарность и глубокое уважение выражаю Петру Лахину, надежному другу и настоящему партнеру нашего города в решении многих социальных задач», — сказал руководитель муниципалитета.

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