Фрязинский лесопарк опубликовал программу мероприятий на неделю

В одном из самых живописных мест города жителей и гостей Фрязина ждут разнообразные активности. Организаторы подготовили мероприятия, направленные на укрепление здоровья, развитие творческих навыков и приобщение к миру литературы.

Открыл неделю лекторий, посвященный здоровому образу жизни. Участники узнали, как поддерживать физическую форму, правильно питаться и сохранять бодрость духа.

В среду, 26 февраля, для любителей активного отдыха пройдет занятие по женской гимнастике, направленной на развитие гибкости и укрепление мышц, а также заряжающей энергией.

Во второй половине дня состоятся мастер-классы в творческой мастерской. Все желающие смогут проявить свои художественные способности, научиться чему-то новому и создать уникальные поделки своими руками.

В пятницу, 28 февраля, любителей литературы ждет увлекательное мероприятие — «Библиотечный калейдоскоп». Участники смогут познакомиться с новинками книжного мира, обсудить любимые произведения и погрузиться в атмосферу чтения.

Завершит неделю большая развлекательная программа, посвященная книгам. В ее рамках проведут викторины, конкурсы, чтение вслух и многое другое. Вход на все мероприятия свободный.